عودة أقارب متشددين من سوريا إلى كوسوفو

تحت حراسة أمنية مشددة، أعادت طائرة عشرات النساء والأطفال من أقارب متشددين من كوسوفو يقاتلون في سوريا. وقال أبيلارد تاهيري وزير العدل في كوسوفو في المطار في ساعة مبكرة من صباح هذا السبت: "العملية المقررة لعودة بعض من مواطنينا من سوريا انتهت بنجاح"، مضيفا: "سيتم إعلان التفاصيل في وقت لاحق يوم السبت".

وبعد قضاء ساعات في المطار نقلت حافلتان النساء والأطفال تحت حراسة الشرطة إلى ثكنات للجيش خارج العاصمة بريشتينا مباشرة.

وكان أكثر من 300 من مواطني كوسوفو من الرجال والنساء والأطفال قد سافروا إلى سوريا بعد 2012. وقُتل نحو 70 رجلا كانوا يحاربون إلى جانب جماعات متطرفة.

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وقالت الشرطة إن نحو 150 امرأة وطفلا، من بينهم نحو 60 طفلا ولدوا في مناطق القتال، أسروا بعد هزيمة ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يتضح بعد ما إذا كانوا كلهم قد أعيدوا يوم الجمعة. ولم يذكر الوزير ولا الشرطة أي تفاصيل عما إذا كان أي مقاتلين قد أعيدوا أيضا.

وحذرت وكالات أمنية دولية ومحلية من قبل من الخطر الذي تمثله عودة المقاتلين. وأقرت كوسوفو في 2015 قانونا يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما من يقاتل في صراعات خارجية. ولم يشن إسلاميون هجمات على أراضي كوسوفو على الرغم من أن أكثر من 100 رجل سجنوا أو وجهت لهم اتهامات بالقتال في سوريا والعراق. وأدين بعضهم بالتخطيط لشن هجمات في كوسوفو.