شاهد: فلسطينيات في غزة يقبلن بالعشرات على لعبة كرة السلة

حظيت عشرات الفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة بملعب لكرة السلة، حيث يتدربن ويلعبن ويجدن تخفيفا من الضغط النفسي الذي يواجهنه يوميا، في القطاع المحاصر برا وبحرا وجوا من القوات الإسرائيلية.

وكان المدرب إبراهيم سكيك الذي يدير أكاديمية نجوم كرة السلة، بدأ بتدريب الفتيات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، إيمانا منه بأن النساء ينبغي أن يكون لهن دور أكبر في مجال الرياضة.

ويرى براهيم أن المواهب التي يدربها لا تنقصها القدرات حتى تنافس عالم الرجال. وتستقبل أكاديمية نجوم كرة السلة البنات من سن الرابعة إلى غاية 18 سنة، واليوم هناك 80 فتاة قسمن على ثلاثة فرق.

وبالنسبة للفتاة سجا زين فإن كرة السلة أضحت وسيلة لمقاومة الأحكام الاجتماعية المسبقة، أو عدم الموافقة على خوض الفتيات لعبة اعتاد أن يلعبها الرجال فقط في المنطقة. أما بالنسبة للاعبة شاهد الشتلي فإن كرة السلة وسيلة للتخلص من الطاقات السلبية، والترفيه في غزة.

وتمارس الفتيات التدريبات من مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، في الملعب الذي وفرته المدرسة البريطانية الدولية.

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