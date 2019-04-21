الذكاء الاصطناعي لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض في جنوب إفريقيا

عندما اشترت كولين غليزر المديرة العامة لشركة مراقبة عن طريق الفيديو حديقة للرحلات الاستكشافية في جنوب إفريقيا، أضحت مهمتها الأولى هي الإبقاء على وحيد القرن وحيوانات أخرى مهددة بالانقراض في مأمن من الصيد العشوائي ومن أي تهديد.

وبفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تميز بين الإنسان والحيوان، فإن محمية كاركلوف الطبيعية لم يسجل فيها أي حادث، أمام ارتفاع نسبة تهديدات القنص العشوائي والغير القانوني لحيوان وحيد القرن مثلا، الذي يقتله القناصة الخارجون عن القانون ليبيعوا قرونه والاتجار بها في السوق السوداء.

لقد أصبحت هذه الحيوانات محمية وفي مأمن بواسطة أجهزة المراقبة التكنولوجية المتقدمة، التي تستعمل الذكاء الاصطناعي بكيفية تمكن حراس الغابات من التحرك بسرعة في وجه القناصين.

إن التكنولوجيا أصبحت تميز بين الانسان والحيوان، بمعنى أنه أصبح من المستبعد أن تثير الحيوانات إنذارا كاذبا. والآن أصبحت الاشعارات تنقل فوريا إلى مركز المراقبة كلما أحدث إنسان ثغرة في الحديقة، حيث تقوم أجهزة الكاميرا بتحديد مكان الثغرة بدقة، ما يمكن حراس الغابات من أن يتحولوا بسرعة إلى ذلك المكان.

ولقد أصبحت تكنولوجيا ملامح الوجه تسهل عمل حراس الغابات لتعقب منتهكي القانون، وهي تمكن من جمع بيانات تساعد في التعرف على هويات المخالفين، مثل التقاط لوحة سياراتهم المرقمة، وتقاسم تلك المعلومات باعتبارها إنذارا، مع حدائق أخرى.

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