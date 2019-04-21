تعرف إلى أبرز ردود أفعال زعماء العالم على تفجيرات سريلانكا

أعرب زعماء العالم عن تضامنهم مع ضحايا اعتداءات سريلانكا التي أسفرت عن مقتل 156 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 400 آخرين في سلسلة من التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق خلال الاحتفالات بعيد الفصح.

الهند

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تقع بلاده على بعد 60 كيلومترا فقط إلى الشمال من سريلانكا دان ما وصفه بـ "التفجيرات الرهيبة" وقال: "لا يوجد مكان لمثل هذه البربرية هي منطقتنا".

استراليا

أما رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون فغرد على صفحته بمنصة تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "إن أفكار بلاده وصلواتها مع شعب سريلانكا الجميل في هذه اللحظات العصيبة".

أوروبا

وفي أوروبا قدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تعازيه إلى الضحايا الذين تجمعوا من أجل العبادة وقال في تغريدة: "أتقدم بتعازي القلبية لعائلات الضحايا الذين تجمعوا للعبادة بسلام أو جاءوا من أجل زيارة هذا البلد الجميل".

بريطانيا

من جهتها نددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاعتداءات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، واصفة إياها بأعمال العنف المروعة وقالت ماي: "يجب أن نقف معا للتأكد من أنه لا ينبغي لأحد أن يمارس إيمانه خوفا".

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ألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دانت الهجوم أيضا وأرسلت بتعازيها إلى الشعب السريلانكي في برقية أعربت فيها عن أسفها للهجمات ووصفتها بـ "المروعة". وأضافت ميركل "الكراهية الدينية والتعصب اللذان يظهران بشكل رهيب اليوم يجب ألا ينتصرا".

فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار في تغريدة إلى حزنه العميق بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والفنادق في سريلانكا. وشدد على إدانة الأعمال البشعة. وأعرب عن تضامنه وتضامن الشعب الفرنسي مع نظيره السريلانكي، وقدم تعازيه إلى أقارب الضحايا.

الولايات المتحدة

ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة له عبر تويتر الاعتداءات الارهابية في سريلانكا حيث قال: "تعازينا القلبية من الشعب الأميركي لشعب سريلانكا على الهجمات الإرهابية الرهيبة على الكنائس والفنادق التي أودت بحياة 138 شخص على الأقل وإصابة 600 آخرين"، مؤكداً "اننا على استعداد للمساعدة".

البابا فرنسيس

وقال البابا فرنسيس أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس: "لقد علمت بالكثير من الحزن والألم بنبأ الهجمات الخطيرة، التي تزامنت بالتحديد مع هذا اليوم، عيد الفصح، وتسببت في الحداد والألم إلى الكنائس وغيرها الأماكن التي تجمع فيها الناس في سريلانكا. وقال البابا إنه قريب من كل ضحايا هذا العنف الوحشي.

وكتب رئيس الأساقفة الأنغليكانية، رئيس أساقفة كانتربيري جوستين ويلبي، على موقع تويتر: "سيكون أولئك الذين تضرروا في الهجمات المروعة والحقيرة على الكنائس والفنادق في سريلانكا في صلوات الملايين بمناسبة عيد الفصح يوم الأحد حول العالم".

وتضامنت كنائس الأراضي المقدسة الأحد عقب سلسلة اعتداءات التي وقعت بالتزامن مع عيد الفصح، وأفاد بيان صادر في القدس: "نعبر عن تضامننا مع سريلانكا وجميع سكانها بمختلف مشاربهم الدينية والعرقي" وأضاف بيان الكنيسة: "نصلي من أجل أرواح الضحايا. نطلب الشفاء العاجل للمصابين، ونطلب من الله أن يلهم الإرهابيين كي يتوبوا عن القتل والترهيب".