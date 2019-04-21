أحكام بإعدام أربعة أشخاص شنقا في العراق بتهمة الانتماء لداعش

ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأحد أن محكمة حكمت على أربعة أشخاص بالإعدام شنقا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسوريا. وأضاف البيان أن العراق تسلم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة.

وأدانت محكمة جنايات في بغداد المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد، وتنفيذ "عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا". وقال مصدر قضائي إن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية.

وكان الجيش العراقي قال في فبراير/شباط، إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت بغداد 280 محتجزا من العراقيين والأجانب.

وحارب آلاف الأجانب في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ عام 2014. وجاءت أجنبيات كثيرات من الخارج للانضمام إلى المتشددين أو تم جلبهن. وتستند المحاكم العراقية إلى قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة آلاف المشتبه بهم، ومن بينهم المقاتلون الأجانب بتهمة الانضمام إلى التنظيم المتشدد.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان قوى عراقية وغيرها في المنطقة بوجود تناقضات في العملية القضائية، وإجراء محاكمات معيبة أدت إلى إدانات ظالمة. وسيطر تنظيم داعش على ثلث الأراضي العراقية عام 2014، لكن لحقت به الهزيمة إلى حد بعيد في العراق وسوريا المجاورة، عندما استعادت قوات مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا الشهر الماضي، لتنهي بذلك "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتطرف.

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