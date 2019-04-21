السعودية والإمارات تدعمان الشعب السوداني بثلاثة مليارات دولار

قالت وكالة الأنباء السعودية (و.أ.س) يوم الأحد إن المملكة والإمارات أعلنتا تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت الوكالة أن المبلغ يشمل 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية احتياجات السودان من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. ولم توضح الوكالة السعودية للأنباء إذا كانت هذه المساعدات قدمت في شكل هبة، أو قرض.

وجاء في الوكالة نص مفاده "أنه وعيا بضرورة مساعدة الشعب السوداني الشقيق، ودعما لجمهورية السودان، فقد قرر البلدان تقديم هذه المساعدة بصفة مشتركة".

كذلك أوضحت و.أ.س. أن الوديعة في البنك السوداني تهدف إلى دعم الجنيه السوداني، وتخفيف الضغط المسلط على العملة المحلية، وتحقيق استقرار صرف العملة السودانية.

وقد تدعم الجنيه السوداني بقوة يوم الأحد في السوق السوداء، بعد أن فسح الانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير المجال أمام توقعات بتدفق الدولار في السودان، الذي يواجه منذ سنوات عدة نقصا في العملة الأجنبية.

ومنذ إزاحة البشير يوم 11 نيسان/ابريل، ما فتئ الجنيه السوداني يتدعم أمام الدولار، وقد قفز سعره اليوم في الأسواق الموازية إلى 47 جنيها مقابل دولار واحد، مقارنة بنحو 72 جنيها للدولار الواحد الأسبوع الماضي.

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