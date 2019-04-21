أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس يلمحون إلى إمكانية مساءلة ترامب

أشار أعضاء ديمقراطيون كبار بالكونجرس الأمريكي يوم الأحد إلى احتمال سعيهم لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، لكنهم قالوا إنهم سيحتاجون أولا لاستكمال تحقيقاتهم الخاصة، بشأن ما إذا كان تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر أثبت أن الرئيس قد عرقل العدالة.

وهون زعماء بالحزب الديمقراطي من ِشأن الحديث عن مساءلة الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل وذلك رغم دعوة أعضاء بارزين، ومنهم السناتور إليزابيث وارين المرشحة للانتخابات الرئاسية، لبدء الإجراءات منذ نشر تقرير مولر يوم الخميس الماضي. وقال رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيرولد نادلر: "إن ثبتت عرقلة العدالة، فستكون هناك مساءلة".

وعرضت نسخة منقحة لتقرير مولر، الذي طال انتظاره وكان نتاج عمل 22 شهرا من التحقيق، مؤشرات متعددة تفيد بأن ترامب عرقل العدالة لكن التقرير أحجم عن القطع بأن الرئيس ارتكب جريمة قانونية ولم يبرئه مع ذلك.

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