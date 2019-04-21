شاهد لحظة الاعتداء على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن عدة أشخاص هاجموا زعيم الحزب وهم يطلقون صيحات عالية قبل أن يتمكن حراس الأمن من اصطحابه بسلام بعيدا عن الحشد في أنقرة اليوم الأحد حسبما أظهر أيضا تسجيل مصور للواقعة.

وكان كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي حقق انتصارات غير متوقعة في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس آذار يشارك في جنازة جندي تركي قتل في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأظهر تسجيل مصور للواقعة كليجدار أوغلو وهو يتعرض للضرب على رأسه مرتين فيما يحاول حراس الأمن إبعاد عشرات الأشخاص الذين كانوا يصيحون. وأفادت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووكالة دمير أورين للأنباء أنه تمكن من مغادرة المكان ودخول منزل مجاور.

وقالت القناة التلفزيونية إن حشدا تجمع مرة أخرى أمام المنزل ورددوا هتافات مناوئة لحزب العمال الكردستاني.

وقال عضو البرلمان ليفينت جوك المنتمي لحزب الشعب الجمهوري لتلفزيون خبر ترك "خلال الواقعة تفرقنا جميعا. كمال كليجدار أوغلو بخير. جرى نقله إلى مكان آمن.. علينا التحلي بالهدوء. سيدلي كليجدار أوغلو ببيان".

وأظهرت النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع فوز مرشحي حزب الشعب الجمهوري في أنقرة واسطنبول على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس طيب أردوغان.

وقدم حزب العدالة والتنمية التماسين لإلغاء وإعادة التصويت في اسطنبول استنادا إلى ما يقول إنها مخالفات وأصوات باطلة.

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