مقتل 17 شخصا في انهيار أرضي بجنوب غرب كولومبيا

قالت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا يوم الأحد إن 17 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب خمسة آخرون في انهيار أرضي في إقليم كاوكا بجنوب غرب البلاد. وأضافت الوكالة في بيان أن الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة حدث في ساعة مبكرة من صباح الأحد في منطقة ريفية ببلدة روساس. وقال متحدث باسم الوكالة مساء الأحد إن عدد القتلى تجاوز 14 شخصا كما تم إعلانه في البداية.

ونُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى كما دُمرت ثمانية منازل.

وتحدث الانهيارات الأرضية بشكل متكرر في كولومبيا الجبلية ولا سيما خلال موسم الأمطار وفي مناطق يجري فيها بناء مساكن وطرق ضيقة محفوفة بالمخاطر بشكل غير رسمي على سفوح جبال الانديز بعد إزالة الغابات منها.

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