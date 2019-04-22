انتخابات أوكرانيا: دعوة أوروبية لاستئناف الإصلاحات المتعثرة وترقّب روسي للمشهد الجديد

هنأ الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني المنتخب رسميا يوم الاثنين لكن التكتل أوضح أنه يتوقع من الممثل التلفزيوني الكوميدي فولوديمير زيلينسكي متابعة تنفيذ إصلاحات متعثرة بما فيها مكافحة الفساد، في الوقت الذي فضلت فيه روسيا التريث قبل الحديث عن تعاون مرتقب.

وأشاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطاب مشترك بإجراء الانتخابات رغم بقاء أجزاء من أوكرانيا تحت سيطرة قوات موالية لروسيا. وأرسل المسؤولان الخطاب المشترك في الوقت الذي تأكد فيه تحقيق زيلينسكي فوزا ساحقا على الرئيس الحالي بترو بوروشينكو.

لكنهما شددا على أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل تقطعه قبل الوفاء بمطالب الشعب بالسلام والديمقراطية والرخاء بعد خمس سنوات من انتخاب بوروشينكو عقب ثورة على سلفه الموالي لموسكو.

وكتب توسك ويونكر في الخطاب "تحقق الكثير من التقدم في السنوات الخمس التي مرت منذ ثورة الكرامة في أوكرانيا... لكن يبقى هناك الكثير لإنجازه للوصول إلى أوكرانيا سلمية وديمقراطية ومزدهرة كما طالب مواطنوها".

وأضافا "يمكنكم الاعتماد على الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي لمساعي الإصلاح في أوكرانيا بما يشمل ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على الاستقرار في النظام المالي الكلي والسعي لتحقيق إصلاحات ضرورية في قطاع الطاقة".

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واقترح توسك ويونكر عقد اجتماع في وقت قريب مع الرئيس الأوكراني الجديد وقالا إن من شأن اتخاذ خطوات إضافية لتطبيق اتفاق تجاري وسياسي مع الاتحاد الأوروبي أن يوفر مساعدة "حيوية" للبلاد.

وأضافا لزيلينسكي "بوسعك أيضا الاعتماد على الدعم المستمر والراسخ من الاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

رد الفعل الروسي

قال الكرملين اليوم إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تعاون محتمل مع الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، إلا أنه أضاف أن موسكو تحترم اختيار الشعب الأوكراني.

ودخلت أوكرانيا مرحلة سياسية جديدة غير واضحة المعالم يوم الاثنين بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية فوز الممثل الكوميدي زيلينسكي بفارق كبير في الانتخابات.