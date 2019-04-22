ترامب يعول على الرياض وأوبك لتعويض إمدادات النفط الإيراني وتجاوب سعودي لسد النقص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن السعودية ودولا أخرى في أوبك "سيعوضون تماما" أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية بعد أن قررت إدارته إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.

وقال ترامب على تويتر "السعودية وآخرون في أوبك سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني."

من ناحيتها قالت السعودية اليوم إنها ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إمدادات نفطية كافية وسوقا متوازنة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُنهي إعفاءات منحتها إلى مشترين للنفط الإيراني.

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وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن المملكة تراقب عن كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران.

وأضاف البيان أن السعودية ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين بينما تضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية.

ويأتي موقف ترامب بعد إعلان البيت الأبيض إنهاء الإعفاءات بهدف الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي تلاه تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين (22 أبريل نيسان) قال فيه إن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية وإنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار.

وقال بومبيو للصحفيين "سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع" وأضاف: "لن تكون هناك إعفاءات (نفطية) تمتد بعد تلك الفترة. انتهى النقاش".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.

غير أن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.