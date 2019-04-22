قتلى وجرحى بالمئات إثر تفجيرات طالت كنائس وفنادق في سريلانكا

قُتل أكثر من 200 شخص وأصيبما لا يقل عن 450 آخرين، في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة يوم الأحد. كذلك قالت الشرطة إن مسجدا في منطقة بوتالوم بشمال غرب البلاد شهد هجوما بقنبلة حارقة كما تعرض متجران يملكهما مسلمون في منطقة كولاتارا في الغرب لهجمات تخريبية. ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا استمرت عقودا مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009. وتقول جماعات مسيحية إنها تعرضت لترهيب متزايد من بعض الرهبان البوذيين المتطرفين في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي وقعت اشتباكات بين الأغلبية البوذية السنهالية والأقلية المسلمة، واتهمت بعض الجماعات البوذية المسلمين بإرغام الناس على اعتناق الإسلام. ومن إجمالي سكان سريلانكا البالغ عددهم نحو 22 مليونا، 70% من البوذيين و12.6% من الهندوس و9.7% من المسلمين و7.6% من المسيحيين، وفقا للتعداد السكاني الذي أجري في البلاد عام 2012.