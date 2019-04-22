تسلا تحقق في حادث انفجار سيارة في شنغهاي

قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية الاثنين إنها أرسلت فريقا للتحقيق في مقطع مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية لانفجار سيارة تسلا أثناء توقفها. وجرى تبادل المقطع المصور على نطاق واسع على منصة ويبو الصينية المماثلة لتويتر وأصبح هاشتاج " تسلا تشتعل ذاتيا" أحد أكثر الموضوعات قراءة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن حصل على أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

وظهر في المقطع تصاعد دخان من غطاء محرك سيارة تسلا إس. مركونة قبل انفجارها واشتعال النار فيها مما أدى إلى إتلاف سيارات محيطة بها. وأظهر التوقيت الموجود على المقطع أن الحادث وقع مساء الأحد.

وقالت تسلا على حسابها الرسمي على ويبو "بعد اكتشافنا هذا الحادث في شنغهاي أرسلنا على الفور فريقا إلى الموقع ونجري الآن اتصالات مع الإدارات المعنية لتفهم الموقف . وبناء على المعلومات الحالية لم يصب أحد".

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ويأتي هذا الحادث في وقت تحاول فيه تسلا إنعاش مبيعاتها في الصين التي تضررت بشدة بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتستورد الشركة حاليا كل السيارات التي تبيعها في الصين ولكنها بصدد بناء مصنع في شنغهاي سيقوم بتصنيع السيارات "موديل 3" في المرحلة الأولى ويساعد على تقليل تأثير تبعات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية.