قتيلان على الأقل في إنهيار جزئي لمبنى سكني بوسط الجزائر العاصمة

لقي شخصان حتفهما وفقد خمسة أخرون في حادث إنهيار عمارة من أربع طوابق صباح الإثنين في حدود الساعة السادسة بشارع تاملقيت ببلدية القصبة وسط العاصمة الجزائر. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الحماية المدينة أنه تم انتشال جثة من جنس ذكر لم تعرف هويته من تحت انقاض العمارة فيما تواصل مصالح الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين محتملين.

وكان الملازم بن خلف الله خالد المكلف بالاعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية قد كشف في تصريح للوكالة عن تسجيل في حدود الساعة السادسة من صباح الإثنين انهيار عمارة مكونة من اربعة طوابق بشارع تماغليت بالقصبة السفلى وتحديدا بمحاذاة مسجد كتشاوة بالجزائر العاصمة.

وتنقل والي العاصمة عبد القادر زوخ إلى مكان الحادث للوقوف على مجريات عمليات الإنقاذ الجارية، غير ان لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أظهرت طرد الوالي من طرف السكان. وهتف المواطنون أمام الوالي "إرحل" و"كليتوا لبلاد".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

هذا ويعاني حي القصبة العتيق في الجزائر من إهتراء المباني التي يعود تاريخها إلى العهد العثماني. وبالرغم من عمليات الترميم التي شهدتها بعض البنايات غير ان الكثير من البنايات لا تزال هشة حيث كثيرا ما يستيقظ السكان على خبر وقوع العمارات في هذا الحي.