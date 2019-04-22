لأجل عيون البيئة وفي ظرف 8 أيام فقط.. أكثر من ألف متظاهر في قبضة الشرطة البريطانية

قالت الشرطة البريطانية يوم الاثنين إن عدد نشطاء البيئة الذين اعتقلوا خلال ثمانية أيام من الاحتجاجات في لندن تخطى الألف مشيرة إلى أن السلطات أعادت فتح جسر ووترلو بعد أن أغلقه المحتجون.

واستهدفت جماعة (إكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ مناطق بوسط لندن من بينها أكسفورد سيركس وميدان البرلمان ودعت لعصيان مدني سلمي لوقف ما تصفه بأزمة مناخية عالمية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد: أنصار البيئة في مواجهة مع الحكومة للحفاظ على البيئة

شاهد: احتجاجاتٌ ضد تغيّر المناخ في لندن

جماعة معنية بالمناخ تعلن عن تنظيم مظاهرة بمطار هيثرو

شاهد: نشطاء حركة مكافحة تغير المناخ يسدون شوارع لندن

وقالت الشرطة إن 1065 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بالاحتجاجات وإن اتهامات وجهت إلى 53 منهم بما في ذلك تهمة إغلاق طريق سريع.

وأضافت أنها أعادت فتح منطقتي أكسفورد سيركس وميدان البرلمان أمام حركة المرور يوم الأحد فيما أخلت جسر ووترلو خلال الليل.

وناشدت الشرطة المحتجين الانتقال لمنطقة ماربل آرش حيث يسمح لهم بمواصلة التظاهر.