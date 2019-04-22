شاهد: العثور على كوبرا بطول 2.7 متر داخل محرك سيارة في الصين

أخرجت الشرطة الصينية أفعى من فصيلة الكوبرا الملك بطول 2.7 متر من داخل محرك سيارة في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن سيدة رصدت الأفعى وهي تزحف على الطريق حينما كانت تقود سيارتها برفقة عائلتها، لكن ما لم تتوقعه هو أن الأفعى اختارت سيارتها لتكون مأوى لها لتلك الليلة.

وبعد استنجاد المرأة بالشرطة، نجح ضباط في إخراج الثعبان من المحرك باستخدام زيت طعام. وقال قائد شرطة الموارد الطبيعية بالإقليم شين جيانج إنه جرت معالجة الأفعى من جرح طفيف وبعدها تم إطلاقها في البرية.

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