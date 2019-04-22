شاهد: "حرب كرات اللهب" بين الهندوس بمهرجان النار في الهند

مارس هنود من الهندوس تقليدهم السنوي الشهير بإلقاء كرات اللهب على بعضهم البعض داخل معبد إلهة الحرب احتفالاً بمهرجان النار.

وصنع المشاركون كرات لهب من النخيل المشتعل اعتقاداً منهم بأن تلك النار تدمر الشيطان وتشفيهم من الأمراض الخطيرة.

ويقوم المهرجان على تكريم التربة والمياه والنار وهم ثلاثة من العناصر الأساسية الخمسة للحياة.

وانقسم المشاركون إلى فريقين ألقى كل لاعب بهما على الفريق الآخر خمس كرات لهب وهو العدد الأقصى المسموح لكل مشارك.

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