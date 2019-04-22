شاهد: تايلاند تستضيف أول معرض للحشيش بمختلف أنواعه

استضافت مقاطعة بوريرام في تايلاند "مهرجان الحشيش" الأول من نوعه في الفترة ما بين 19 و21 أبريل/ نيسان الجاري لتثقيف الجمهور حول استخدام الحشيش الدوائي وزراعة الماريجوانا. وتعد مقاطعة بوريرام الواقهة في شمال شرق البلاد معقلحزب بومجيثاي، الذي يدفع باتجاه إضفاء الشرعية على بيع واستهلاك الماريجوانا والسماح بزراعتها في المنازل بشجيرات صغيرة.

وقال زعيم بومجايثاي أنوتين شارنفيراكول إن القانون حول القنب يحتاج إلى مزيد من الضغط.

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ووافقت تايلاند في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم على تشريع استخدام الماريجوانا لأغراض طبية وفي الأبحاث العلمية لتصبح أول دولة تتبنى هذا الإجراء في المنطقة التي تتميز قوانين حظر المخدرات فيها بالأكثر صرامة في العالم.

ويستخدم التايلانديون الماريجوانا في الطب التقليدي وفي الطهي منذ عدة قرون قبل حظره في العام 1934. وقد أدى تجريم القنب خلال العقود القليلة الماضية إلى جعل هذه النبتة من المحرمات في تايلاند.