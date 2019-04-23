قائد الجيش الجزائري يشيد بتحرك القضاء ضد الكسب غير المشروع ويتهم الأحزاب بعرقلة الحوار

ذكرت قناة النهار التلفزيونية أن قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح رحب اليوم الثلاثاء بتحرك القضاء ضد شخصيات مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالكسب غير المشروع، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات القبض على خمسة رجال أعمال.

ونقل التلفزيون عن صالح قوله "أثمن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد".

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعشرين عاما، اتهمه خلالها المحتجون بالسماح باستشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية في الجزائر.

ولعب صالح دورا في استقالة بوتفليقة بالمطالبة بعزله من المنصب، ويدعو منذ ذلك الحين إلى شن حملة على الفساد.

وقال التلفزيون الرسمي يوم الاثنين إنه تم القبض على الملياردير يسعد ربراب، الذي تصنفه مجلة فوربس أغنى رجل أعمال في الجزائر. ويرأس ربراب مجموعة سيفيتال المملوكة لأسرته وتعمل في أنشطة متعددة وتملك شركات ضخمة في مجال تكرير السكر. وقبضت السلطات أيضا على أربعة أشقاء من عائلة كونيناف الثرية.

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