هل تودع شوارع مصر التوك توك؟

قريبا قد تودع شوارع مصر التوكتوك، وهي وسيلة المواصلات الأشهر التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية.

فاستبدال "التوكتوك" بسيارات نقل جماعي، أو ما يسمى بالـ "فان"، هي خطة الحكومة المصرية للقضاء على هذه المركبات الصغيرة التي تسببت بأزمة مرورية وفوضى وشوهت المظهر العام للمدن المصرية.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد دعا مساء الإثنين خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، إلى وضع تصور متكامل لمشروع الاستبدال الذي طرحه، كونه مشروع من شأنه أن ينهض بخدمات النقل.

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موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أكد نية الحكومة تشجيع هذه المبادرة التي يدعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم حوافز للراغبين بالاستفادة من هذه الفكرة.

وطالب مدبولي بتطبيق منظومة الغاز الطبيعي على كل الحافلات الصغيرة "الفان"، التي سيتم طرحها في هذا المشروع.