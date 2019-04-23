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فرنسا

أكبر محكمة إدارية فرنسية ترفض عودة داعشيات فرنسيات إلى البلاد

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
أكبر محكمة إدارية فرنسية ترفض عودة داعشيات فرنسيات إلى البلاد
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رفضت أكبر محكمة إدارية في فرنسا يوم الثلاثاء طلب فرنسيات في سوريا إعادتهن إلى البلاد قائلة إن قاضيا لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.

وقالت المحكمة في بيان "يرفض مجلس الدولة طلبات قدمتها مواطنات فرنسيات يعشن في سوريا حاليا مع أطفالهن للعودة".

وتواجه دولاً غربية معضلة التعامل مع مواطنيها العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق وخاصة من انضم منهم لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالت السلطات الفرنسية في شهر فبراير-شباط الماضي إنها لن تنفذ مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح بعودة مئات من محاربي داعش الفرنسيين، مضيفة أنها ستتعامل مع كل منهم وفقاً لحالته الخاصة.

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