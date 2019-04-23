نتنياهو: سنطلق إسم ترامب على مستوطنة بالجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه ينوي تقديم طلب للحكومة من أجل إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوطنة جديدة بهضبة الجولان.

واعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان الشهر الماضي على الرغم من قرار الأمم المتحدة باعتبارها منطقة سورية محتلة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو له بصحبة زوجته خلال جولة عائلية بالجولان "تأثر جميع الإسرائيليين تأثرا عميقا عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي".

وأضاف بعد الاحتفال بعيد الفصح اليهودي أنه "سيقدم قرارا للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان".

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى الشهر الماضي عندما وقع ترامب مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

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