شاهد: السيطرة على دب قطبي تقطعت به السبل في روسيا

غادرت المروحية مي 8 التابعة لوزارة الطوارئ الروسية قرية كامتشاتكا في تيليشيكي متجهة إلى تشوكوتكا وهي تحمل دبًا قطبيًا على متنها.

تدخل أعوان مصالح الطوارئ جاء بعد تبليغ السلطات الإقليمية عن دب قطبي مفقود شوهد مرارًا وتكرارًا بالقرب من قرية تيليشيكي في 14 أبريل/ نيسان المنصرم.

ويجزم العلماء أن الدب القطبي تقطعت به السبل في شبه الجزيرة على طرف جليدي من بحر بيرنغ. ووجد الدب على مسافة حوالي 700 كم من المنطقة القطبية الشمالية بالقرب من تشوكوتكا. الحيوان لم يكن عدوانيًا وكان يبدو أنه مرهق.

سلطات كامتشاتكا نظمت عملية خاصة لإعادة الحيوان إلى تشوكوتكا حيث تم الاستعانة بطائرة مروحية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية. وتم حقن الحيوان بمنوم للتمكن من السيطرة عليه ونقله.

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