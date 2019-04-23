السعودية: إعدام 37 فيما يتصل بجرائم الإرهاب

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية السعودية قولها إن المملكة أعدمت 37 شخصا لصلتهم بجرائم إرهابية.

وقالت وكالة الانباء السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي ان العقوبة جاءت نتيجة تبنى "الجناة الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والامن الاجتماعي".

وأضافت أن جميع من نُفذ فيهم حكم الإعدام ومجموعهم 37 شخصا هم سعودييون

يأتي هذا بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية عن القاء قوات الامن القبض على 13 شخصا إثر تحريات حول تخطيط مجموعة من الأفراد لتنفيذ "أعمال إجرامية تستهدف امن البلاد ومقدراتها".

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