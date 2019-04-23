شاهد: أول قارب هيدروجيني في العالم يبحر إلى أمستردام

أبحر القارب الهيدروجيني (إنيرجي أوبزرفر) إلى أمستردام لاختبار شراعين ومحركات تم تركيبها لتوفير الطاقة. القارب الأول في العالم يتم تشغيله بالطاقة المتجددة والهيدروجين فقط وأبحر عبر مياه قنوات أمستردام الأسبوع الجاري لاختبار محركات رياح تروبينية مثبتة حديثا.

وتم تركيب شراعين ومحركات رياح على القارب لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة سرعته وتمكينه من إنتاج الطاقة والهيدروجين من مياه البحر أثناء الإبحار.

القارب إنيرجي أوبزرفر مغطى بألواح شمسية ومزود بتوربينات رياح على جانبي المقصورة لتشغيله. لكن عند غياب الشمس أو عدم وجود رياح، سيستخدم القارب الهيدروجين كوقود، والذي سيتم توليده عن طريق التحليل الكهربائي.

هذا القارب هو نتاج مشروع مدته خمس سنوات دشنه ضابط البحرية الفرنسية السابق فيكتوريان إيروسارد في رحلة حول العالم من المقرر أن تستغرق ست سنوات.

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وبعد القيام بجولة في فرنسا في العام 2017، وزيارة موانئ البحر المتوسط في العام 2018، استهل القارب الإبحار في أمستردام، أول محطة ضمن رحلة إنيرجي أوبزرفر حول شمال أوروبا المخطط لها العام الجاري. والتحدي القادم هو التوجه إلى اليابان لحضور الألعاب الأوليمبية المقررة العام المقبل.

ويخطط الطاقم للتوقف في 101 محطة في 50 دولة، ونشر الوعي حول المشروع المبتكر على طول مسار الرحلة.