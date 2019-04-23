واشنطن تدعو طهران الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا

ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة دعت إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام من الجمهورية الإسلامية.

وقال المسؤول "نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة" في المضيقين.

ويأتي هذا في اعقاب قرار إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.

ويهدف القرار إلى الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح، الإثنين، بأن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية وإنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار.

وكانت إيران قد هددت بغلق مضيق هرمز عقب قرارات البيت الأبيض

وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري إن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران من استخدامه، ونسبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الجنرال علي رضا تنكسيري قوله "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".

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