الجزائر..وضع الإخوة كونيناف رهن الحبس المؤقت

قالت وسائل غعلام جزائرية صباح الأربعاء إن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قرر إيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت على خلفية التحقيق في قضايا فساد. ويتعلق الأمر بكل من رضا وعبد القادروكريم وطارق المشتبه في تورطهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي".

و كانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في الجزائر قد أوقفت الاخوة كونيناف المقربين من محيط عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة صبيحة يوم الاثنين.

وسبق وأن أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدى أمحمد في وقت باكر من صبيحة الثلاثاء بإيداع رجل الأعمال الجزائري الآخر يسعد ربراب الحبس الإحتياطي في قضايا تخص التصريح الكاذب بخصوص حركة رؤوس أموال من وإلى خارج الجزائر وكذلك تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل.

وعبر مجمع سيفيتال الذي يرأسه يسعد ربراب عن استغرابه من هذا الإجراء وقال في بيان صحفي "إن اعتقال ربراب لا يتعلق بقضايا فساد ولا إختلاس ولا تبديد المال العام"، مشيرا أن المجمع ضحية عراقيل غير عادلة منذ سنوات".

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كما يقبع الرئيس السابق لمندى رؤساء المؤسسات علي حداد صاحب شركة مجموعة حداد شركة المقاولاتية المتخصصة في أشغال البناء والبنى التحتية في سجن الحراش منذ أسابيع بتهمة حيازة عدة جوازات سفر.

وتواصل الفصيلة تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني لضلوعهم في قضايا ذات صلة بالفساد.