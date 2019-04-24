شاهد: لحظة الانفجار الانتحاري داخل أحد فنادق سريلانكا المنكوبة

بثت محطة تلفزيون سريلانكية محلية لقطات رصدتها كاميرات المراقبة يُزعم أنها تظهر اثنين من الانتحاريين المشتبه بهما. الانتحاريان كانا في فندق شانغريلا في كولومبو قبل الانفجار الدامي الذي وقع يوم الأحد الموافق 21 من أبريل نيسان وأسقط نحو 390 شخصا في حصيلة قابلة للارتفاع.

وقال تلفزيون سيراسا إن لقطات CCTV تظهر رجلين يرتديان قبعتين ويحملان حقائب ظهر بداخل ممر الفندق، ثم يستقلا المصعد حتى الطابق الثالث. وبعد دقائق شوهد أحد الرجال وهو يسير في مطعم الفندق، قبيل ظهور وميض أبيض واهتزاز قوي في الشاشات، والتي يفترض أن تكون لحظة انفجار إحدى القنابل.

وذكر مسؤول سريلانكي يوم الأربعاء أن السلطات أوقفت 60 شخصًا لاستجوابهم بشأن هجمات عيد الفصح واستهدفت كنائس وفنادق. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم. ويعتقد أن الهجوم الدامي جاء ردا على هجمات نيوزيلندا التي استهدفت مصلين مسلمين داخل مسجد في مدينة كريستشيرش.

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