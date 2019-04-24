إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة للتصدي لتدفق اللاجئين من ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، الأربعاء إن حكومة بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي إعداد خطة للتصدي لتدفق اللاجئين المحتمل من الصراع المسلح في ليبيا.

وكان موافيرو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك في روما عقب محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار، واحتدام الصراع بين قائد قوات شرق ليبيا خليف حفتر و حكومة طرابس المعترف بها دوليا، بعدما أعلن حفتر

بدأ زحف قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس في الثالث من أبريل نيسان.

وتقول إحصاءات للأمم المتحدة إن 264 شخصا بينهم 21 مدنيا قتلوا منذ الخامس من هذا الشهر وأصيب 1266 بينهم 69 مدنيا، فيما فر نحو 32 ألف مدني إلى مناطق أكثر أمنا.

ورغم مساع اممية من اجل وقف إطلاق النار لم يتوصل الطرفان لحد الآن لاتفاق من أجل هدنة.

للمزيد على يورونيوز:

بعد تعثر المفاوضات مع الأمريكيين الزعيم الكوري يلجأ إلى قيصر روسيا الجديد فما الذي يريده كيم؟

نيوزيلندا تمنح عائلات ضحايا مجزرة المسجدين إقامة دائمة

دبي تستورد الذهب من إفريقيا لتصدره إلى أوروبا

تابعونا على الفايسبوك والواتسآب: