تغريدة نتنياهو بالعربية من الجولان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر تغريدتين له بمعية أسرته أثناء تمتعهم بعطلة عيد الفصح اليهودي.

نتنياهو وأهله اختاروا الذهاب إلى مرتفعات الجولان لقضاء عطلتهم، وصورهم أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من قدر كبير من "الاستفزاز" للشعوب العربية، كما وصفها المتابعون.

كتب نتنياهو معلقا على أرض الجولان المحتلة "يا أرض إسرائيل، نحبك كثيرا" ولو نطقت الصورة لقالت أنا عربية، حتى طريقة تحضير هذا المشروب الساخن والإناء المستخدم وأداة التسخين، جاءت كلها على الطريقة العربية الأصيلة.

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وتأتي الزيارة كاحتفال بتصدر حزب نتنياهو "الليكود"، نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، وحصل خلالها على 37 مقعدا.

واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر مارس الماضي قرارا مثيرا للجدل، إذ اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان من قبلها منذ عام 1967، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولقي هذا القرار رفضا وانتقادات واسعة في العالم.

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"ما ضاع حق وراءه مطالب"، هكذا علق أحد المتابيعن كما وصف العمل بالاستفزازي.

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