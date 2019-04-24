نيوزيلندا تمنح عائلات ضحايا مجزرة المسجدين إقامة دائمة

لاتزال رئيسة وزراء نيوزيلندا تذهل العالم بقرارتها على خلفية مجزرة مسجدي كرايست تشيرش التي وقعت على أراضيها. فصدر اليوم الأربعاء قرار الإقامة الدائمة لأهالي ضحايا الهجوم الدامي المقيمين في نيوزيلندا. وستمنح نيوزيلندا فرصة مدتها شهرين لتقديم طلبات الإقامة للراغبين في الحصول عليها.

والتأشيرة الخاصة "تقر بتأثير المأساة على حياة الأشخاص الذين تأذوا أكثر من غيرهم، وتمنح الأشخاص المقيمين حاليا بتأشيرات مؤقتة وتأشيرات إقامة بعض الثقة" بشأن وضعهم، وفق بيان لسلطات الهجرة النيوزيلندية.

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ويحق للأشخاص المقيمين في نيوزيلندا والذين كانوا موجودين في أحد المسجدين وأسرهم المباشرة في نيوزيلندا، طلب التأشيرة.

وتم توسيع تحديد عبارة "الأسرة القريبة" لتشمل دائرة أوسع من أفراد الاسرة بينهم أسرة الزوج او الزوجة وأجداد الأولاد ما دون 25 عاما.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا مصطفى فاروق إن الخطوة بادرة كريمة. وأضاف "بعض هؤلاء الأشخاص لم يفقدوا أقاربهم فقط، بل معيلهم الرئيسي أيضا".

وتابع "نحن سعداء جدا". وقال إنه يتوقع أن يكون الجميع مستوفين شروط تقديم الطلب.

في 15 آذار/مارس قام رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض بفتح النار على مصلين في مسجدين في كرايست تشيرش.

وسيحاكم الاسترالي برنتون تارنت (28 عاما) بتهم قتل 50 شخصا ومحاولة قتل 39 آخرين.

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