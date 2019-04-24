قطار كيم يعاني مشكلة بسيطة عند وصوله إلى فلاديفوستوك في روسيا

رغم أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا يوم الأربعاء أعدت بعناية إلا أنها عانت من خلل بسيط.. إذ لم يتوقف قطاره المدرع عند السجادة الحمراء التي مُدت لاستقباله في محطة فلاديفوستوك.

ونزل كيم مبتسما، يرتدي معطفا وقبعة أسودين، على الرصيف ليستقبله المسؤولون الروس متأخرا دقيقة تقريبا بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب كيم عند السجادة الحمراء أمام مستقبليه.

وبث التلفزيون الرسمي الروسي وصول كيم لحضور قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة.

وانتظر المسؤولون الروس بصبر أثناء تراجع القطار إلى جانب اثنين من المساعدين الكوريين الشماليين يحملان سلالم وضعاها بعد ذلك لسد الفجوة بين القطار والرصيف.

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وكان كيم قد عبر الحدود إلى روسيا في وقت سابق يوم الأربعاء في أول زيارة له إلى هناك وتهدف للحصول على دعم من موسكو في وقت يكتنف فيه الغموض المحادثات النووية مع واشنطن.

وقال مسؤول بالكرملين يوم الثلاثاء إن بوتين سيلتقي بكيم يوم الخميس في مدينة فلاديفوستوك لبحث الجمود الدولي فيما يتعلق ببرنامج بيونجيانج النووي.

وقال كيم يوم الأربعاء إنه يأمل في إجراء محادثات بشأن قضايا محددة عن جهود إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية عندما يلتقي بوتين.

ونقلت قناة روسيا 24 المملوكة للدولة عنه قوله "آمل أن تكون المحادثات ناجحة ومفيدة".

وأضاف من خلال مترجم "آمل أن نتمكن من بحث مسائل محددة بشأن مفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية وعلاقاتنا الثنائية".