صورة لأحد مراكز بريد الإمارات تغضب الشيخ محمد بن راشد

من يتابع حساب الشيخ محمد بن راشد، سيلاحظ حتما تحركاته الدائمة لتنمية إمارة دبي، بمتابعته أدق التفاصيل في المؤسسات الحكومية، والمرافق العامة.

آخر هذه التحركات كانت بصورة نشرها يوم 22 أبريل، عبر فيها عن انزعاجه على طابور من الأشخاص في أحد مراكز بريد الإمارات، وعلق على الصورة :"ليس هذا مستوانا، ولا خدماتنا، ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

وأتبع الشيخ محمد الصورة بأخرى فيها جدول توضيحي لمستوى خدمات هذا المركز، وكتب:"أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم، عاد الفريق بهذا التقرير، أضعه أمام الجميع بكل شفافية".

في العام 2016 أجرى الشيخ محمد زيارة تفقدية لبعض الدوائر الحكومية، كمطار دبي والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والأملاك، حيث تفاجأ بتغير أو تأخر الكثير من الموظفين عن مواعيد العمل، وقرر وقتها توقيع عقوبات لإعادة الانضباط لهذا الدوائر.

وكان حاكم دبي قد أعلن في وقت سابق بأنه سيرسل مراجعين وهميين إلى كافة دوائر الدولة، ليتعرف على أساليب عملها وتقصي السلبي منها.