العسكر في السودان يدعون قادة الاحتجاجات إلى اجتماع والحراك يتوعد بمسيرة مليونية

زادت الحركة الاحتجاجية في السودان من ضغطها على المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، مهددة بإعلان الاضراب العام وفق ما جاء على لسان أحدة قاد الحراك صادق فاروق، ومنادية بتنظيم بمسيرة مليونية هذا الخميس، للمطالبة بنقل سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

وكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد إثر الانقلاب على عمر حسن البشير تحت ضغط الشارع يوم 11 نيسان/ابريل، أعلن دعوته لقادة الاحتجاج ممثلين في التحالف من أجل الحرية والتغيير، لعقد اجتماع ليل الأربعاء، في المقابل اعلن القيادي في المعارضة عمر الدغير أن قادة الحركة على استعداد لمقابلة رئيس المجلس العسكري مباشرة.

وكان قادة الاحتجاجات أعلنوا يوم الأحد تعليق المناقشات مع العسكريين، معتبرين المجلس العسكري امتدادا لنظام البشير. وكان أحمد الربيع وهو أحد وجوه تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى مسيرة مليونية هذا الخميس.

احتجاجات للقضاة

في هذه الأثناء ولأول مرة قرر القضاة الانضمام إلى المتظاهرين، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بهدف دعم التغيير والمطالبة بنظام قضائي مستقل، وفق بيان صادر عن عمادة القضاة.

وكان قائد المجلس العسكريالبرهان وعد بأن يستجيب الجيش إلى مطالب المتظاهرين، ولكن تصريحاته اعتبرها الحراك ضبابية.

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