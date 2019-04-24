مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين إعدام 37 رجلا في السعودية

قال بيان إن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدانت بشدة يوم الأربعاء إعدام 37 سعوديا في ست مدن في أنحاء المملكة قبل يوم.

وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن وزارة الداخلية السعودية نبأ إعدام 37 شخصا كلهم من السعوديين فيما يتصل بجرائم الإرهاب.

وأبدت باشليه قلقها إزاء غياب الإجراءات السليمة وضمانات المحاكمة النزيهة وسط مزاعم بأنه تم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وناشدت السعودية مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".

وجميع من نُفذ فيهم حكم الإعدام ومجموعهم 37 شخصا من السعوديين، وهم:

أحمد حسن علي آل ربيع، أحمد حسين علي العرادي، أحمد فيصل حسن آل درويش، جابر زهير جابر المرهون، حسين حسن علي آل ربيع، حسين علي جاسم الحميدي، حسين قاسم علي العبود، حسين محمد علي آل مسلم، حيدر محمد إبراهيم آل ليف، خالد حمود جوير الفراج، خالد عبد الكريم صالح التويجري، سالم عبد الله عوض العمري الحربي، سعيد محمد سعيد السكافي، سلمان أمين سلمان آل قريش، طالب مسلم سليمان الحربي، طاهر مسلم سليمان الحربي، عباس حجي أحمد الحسن، عبدالعزيز حسن علي آل سهوي، عبدالكريم محمد الحواج، عبدالله سلمان صالح آل اسريح، عبدالله عادل حسن العوجان، عبدالله هاني عبدالله آل طريف، عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري، علي حسين علي العاشور، علي حسين علي المهناء، فاضل حسن عبدالكريم لباد، مجتبى نادر عبدالله السويكت، محمد حسين علي العاشور، محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم، محمد عايض محمد النملان القحطاني، محمد عبدالغني محمد عطية، محمد منصور أحمد آل ناصر، مصطفى أحمد عبداللطيف درويش، منتظر علي صالح السبيتي، منير عبدالله أحمد آل آدم، هادي يوسف رضى آل هزيم، يوسف عبدالله عوض العمري.

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غرد:"بعدما تغاضت حكومة ترامب عن قتل خاشقجي، لم تقل كلمة واحدة على قطع رؤوس 37 شخصا في يوم واحد، الانتماء إلى مجموعة بولتون وبن سلمان وبن زايد ونتنياهو يعني الإفلات من العقاب عن أي جريمة".

وقد نفذت أحكام الإعدام في الرياض ومكة والمدينة والقسيم والمنقطة الشرقية.