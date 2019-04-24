بريطانيا ستحد من تعامل هواوي مع شبكة الجيل الخامس

قال مصدر أمني إن بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات كما ستجعل تعامل الشركة الصينية العملاقة مع الأجزاء غير الأساسية منها محدودا.

وهواوي هي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم وتخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية.

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن بريطانيا ستجعل تعامل هواوي مع الشبكة محدودا.

وقال توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إن من الصعب للغاية التمييز بين ما هو أساسي وما هو غير أساسي في الجيل الخامس بسبب الطريقة التي تؤسس بها الشبكة.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

دراسة: 90 بالمائة من ضحايا "قتل الشريك" بين المراهقين هنّ من الفتيات

سامسونغ تؤجل طرح أول هاتف قابل للطي بسبب عيوب

إيران تحذر من "غزو سعودي" هو الأعنف منذ أربعين عاماً

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ما زالت تثير المخاوف... تعريف الأساسي وغير الأساسي صعب للغاية في الجيل الخامس".

وتابع "يجري (الجيل الخامس) تحولا من نظام إنترنت أسرع إلى نظام إنترنت يمكنه بحق الربط بين كل شيء لذا يكون التمييز بين الأساسي وغير الأساسي أصعب بكثير".

وفي أجواء شبهها البعض بسباق التسلح أيام الحرب الباردة، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن هيمنة الجيل الخامس ستعطي منافسا عالميا لها مثل الصين أفضلية ليست واشنطن مستعدة لتقبلها.

ويقول خبراء غربيون في مجال التكنولوجيا إن الجيل الخامس تكنولوجيا ثورية ستتيح سرعات إنترنت أكبر بكثير وستصبح حجر الأساس للعديد من الصناعات والشبكات.