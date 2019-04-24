زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا على متن قطاره الخاص.. لماذا يفضل السفر بالقطار؟

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بيونغيانغ على متن قطاره الخاص يوم الأربعاء متوجها إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب المستشار في الكرملين يوري يوشاكوف فإن القمة بين الزعيمين ستعقد يوم الخميس في مدينة فلاديفوستوك، مضيفا أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو محور اللقاء.

وتأتي الزيارة بعد شهرين من اللقاء الذي جمع كيم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي لم تتمخض عن اتفاق بين الدولتين بخصوص نزع الأسلحة النووية.

ووصل قطار كيم المصفح عبر نهر تومين الى بلدة خاسان الحدودية الروسية حيث رحبت به نساء يرتدين أزياء شعبية بالخبز والملح في تحية تقليدية.

وسبق وأن وقف في المحطة ذاتها والد كيم وجده في رحلاتهم، ويوجد في المحطة مبنى خشبي صغير يلقب باسم بيت كيم إيل سونغ لإحياء ذكرى الصداقة الروسية الكورية.

دار الصداقة الروسية الكورية الموجود بالمحطة بني قبل زيارة جده الراحل ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ في العام 1986.

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لماذا السفر بالقطار؟

ويمكن القول بأن تفضيل كيم السفر بالقطار هو أحد ما ورثه عن والده كيم جونغ إيل، الذي كان يخشى ركوب الطائرة، حتى أنه سلك نفس الرحلة إلى موسكو بالقطار في زيارته عام 2001.

وقال خبراء في فبراير الماضي، أثناء رحلة كيم جونغ أون إلى هانوي بأن القطار الخاص به كان لوالده وجده من قبله، وأن سرعته لا تتعدى الستين كيلومترا في الساعة.

وهذه هي القمة الثالثة التي يتخذ فيها كيم القطار وسيلة للسفر، فقبل موسكو وهانوي، كان قد سافر في يناير الماضي إلى الصين لعقد على خلفية لقاء كيم بترامب وتحضيره للقمة الثانية.