من غير زيلينسكي من قادة العالم دخل السياسة من عوالم الفن والرياضة؟

فاز الأوكراني فولوديمير زيلينسكيبالانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، متفوقاً على الرئيس الحالي، بترو بوروشينكو. وتحدثت الصحافة العالمية عن خلفية زيلينسكي الفنية، إذ أنه ممثل محترف، وتعرفه أوكرانيا جيداً بسبب أحد المسلسلات الذي أكسبه شهرة واسعة.

وزيلينسكي ليس الممثل الأول في الساحة السياسية، ففي العالم قادة وزعماء عملوا في مجالات مختلفة وبعيدة عن العالم السياسي، قبل أن يدخلوه.

أدناه لائحة بسياسيين جاءوا من عالم التمثيل والتلفزيون والمال والرياضة.

رونالد ريغن

لقد كان ريغن، الرئيس الأميركي الأربعون، ممثلاً في هوليود لمدة تفوق العقدين من الزمان، وكان أول نجم سينمائي، أقله أميركي، يصبح رئيساً للبلاد في العام 1981.

رونالد ريغن U.S. National Archives

جوزف إسترادا

مثل إسترادا، الرئيس الفلبيني السابق في أكثر من مئة فيلم وكان له تجربة واسعة ومحترفة. وبعد أن دخل عالم السياسة في العام 1969، نحج بالفوز في الانتخابات الرئاسية في العام 1998 وأصبح رئيس الفلبين ولكنه عزل بعد اتهامه بالفساد في 2001.

إسترادا إلى أقصى يسار الصورة Presidential Communications Group

لا يزال برلسكوني حاضراً في الساحة السياسية الإيطالية وهو دخلها منذ أكثر من عقدين من الزمان عبر بوابة الإعلام الذي مثل ولا يزال يمثل أحد كبار أقطابه في إيطاليا. وأشيع عن برلسكوني أنه كان يغني في بداياته، كما تسبب بفضائح كثيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالنساء.

سيلفيو برلسكوني وماتيو سالفيني REUTERS/Stefano Rellandini

الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية دخل المكتب البيضاوي من دون أي خبرة في المجال العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي. لقد فاجأ ترامب العالم برمته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2016 وهو رجل أعمال وقطب مهم في مجال العقارات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب رويترز

فيتوتاس لاندسبرجيس

موسيقي محترف. قاد حملة استقلال ليتوانيا عن الاتحاد السوفياتي في العام 1990 وانتخب رئيساً لها في العام ذاته.

فيتوتاس لاندسبرجيس jo.sau

جيمي موراليس

تم انتخابه كرئيس لغواتيمالا في 2015 بعد أن كان ممثلاً كوميديا. لعب الكثير من الأدوار في مسلسلات ولم يكن لديه أية خبرة في المجال السياسي.

جيمي موراليس رئيس غواتيمالا إلى اليسار أرشيف الرئاسة السلفادورية

جورج ويا

هو اللاعب الأفريقي الوحيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" العريقة. ودخل نجم كرة القدم ولاعب آي سي ميلان سابقاً إلى العالم السياسي في التسعينيات من أجل إيقاف الحرب في ليبيريا، وانتخب رئيساً للدولة الأفريقية في كانون الأول – ديسمبر 2017.

جورج ويا رئيس ليبيريا U.S. Embassy in Monrovia, Liberia

في العام 1992 قاد رئيس الوزراء الباكستاني الحالي عمران خان فريق باكستان للفوز بكأس العالم للكريكت، وهو أصبح رئيس الحكومة في آب – أغسطس 2018.