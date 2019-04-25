ناشطون في مجال البيئة في بريطانيا يستهدفون بورصة لندن وكناري وارف

في اليوم الأخير من مظاهرات تهدف إلى دفع بريطانيا إلى التحرك لمنع ما يعتبرونه كارثة مناخية عالمية، سد ناشطون في مجال البيئة مدخل بورصة لندن واعتلوا سطح قطار في منطقة كناري وارف اليوم الخميس 25 نيسان/أبريل.

وفي مقر بورصة لندن، أقدم اليوم ستة محتجين يرتدون سترات سوداء وربطات عنق حمراء بسد الطريق إلى أبواب المبنى.

وفي محطة قطارات دوكلاندز في كناري وارف، تسلق خمسة محتجين من حركة "إكستينكشن ريبيليون" قطارا ورفعوا لافتة كتب عليها (العمل كالمعتاد = الموت)، وألصقت إحدى المحتجات يدها بالقطار باستخدام الغراء.

وقالت الحركة في بيان لها أنها "ستركز على القطاع المالي اليوم ... الهدف هو مطالبة القطاع المالي بكشف الحقيقة بشأن صناعة المناخ والتأثير المدمر لهذه الصناعة على كوكبنا".

وأصابت حركة "إكستينكشن ريبيليون" مظاهر الحياة في لندن بالشلل في الأسابيع الأخيرة، إذ أغلقت مناطق ماربل أرتش وأوكسفورد سيركس وجسر ووترلوو وحطم أفرادها بابا في مبنى شركة شل، وصدمت النواب بمظاهرة شبه عارية في البرلمان.

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