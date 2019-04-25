اختبارٌ روسي مبكّر للرئيس الأوكراني من خلال "جوازات سفر"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا يسهل إجراءات الحصول على جوازات سفر روسية لسكان منطقة شرق أوكرانيا التي تقع تحت سيطرة الانفصاليين، الأمر الذي دفع كييف للمطالبة بفرض المزيد من العقوبات الدولية على موسكو.

وأسفرت حرب مستمرة منذ خمس سنوات بين القوات الأوكرانية وتلك التي تدعمها روسيا عن مقتل 13 ألف شخص رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في 2015.

والتحرك الروسي هو اختبار مبكر للرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد وتعهد بإيجاد حل سلمي للصراع.

وقال زيلينسكي إن تحرك بوتين يظهر أن روسيا تشن حربا في أوكرانيا ولم يقرب الطرفين من تحقيق السلام. ودعا المجتمع الدولي إلى تهديد روسيا بفرض مزيد من العقوبات.

وذكر مكتبه أن أولوية الرئيس المنتخب هي تحقيق السلام لكنه وصف أفعال روسيا بأنها "تأكيد واضح آخر للمجتمع الدولي على دور روسيا الحقيقي كدولة معتدية".

وأفاد الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو بأن روسيا ربما تحاول ضم إقليم دونباس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تصعد روسيا من خلال هذا التحرك المستفز اعتداءها على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

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