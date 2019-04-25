حشود ضخمة تنضم للاعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية

احتشدت أعداد ضخمة من المحتجين خارج وزارة الدفاع السودانية اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني في تحد للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم ودفعه للتخلي عن السلطة.

وقدر شاهد من رويترز الحشد بمئات الآلاف. وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاج، قد دعا لمسيرة مليونية لتنضم للاعتصام الذي بدأ في السادس من أبريل نيسان.

وقال شاهد من رويترز إن نحو مئة قاض سوداني يطالبون بحكم مدني للبلاد نظموا مسيرة اليوم الخميس من المحكمة العليا في العاصمة الخرطوم إلى مقر اعتصام المعارضة خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضاف الشاهد أن القضاة المرتدين لعباءاتهم السوداء حمل بعضهم لافتات كتب عليها "قضاة من أجل التغيير" فيما ساروا في وسط الخرطوم.

وهتف القضاة "مدنية مدنية، بالقضاء محمية".

وهناك خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة فيما يتعلق بالمدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل نيسان.

وبعد الإطاحة بالبشير، عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاما، شكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة شؤون البلاد لمدة تصل إلى عامين.

والمسيرة اليوم الخميس هي الأولى للقضاة في السودان منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989.

وقال قاضى الاستئناف أبو الفتح محمد عثمان لرويترز "نطالب بإصلاح القضاء حتى تسود العدالة ويتم محاكمة الفساد. نطالب بإبعاد رموز النظام السابق من القضاء وإقالة رئيس القضاء لتحقيق العدالة".

وبعد بدء المسيرة بوقت قصير قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

وقال المتحدث شمس الدين الكباشي لتلفزيون العربية "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل".

تسليم السلطة سريعا

تطالب المعارضة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين. واستمر الاعتصام خارج وزارة الدفاع، الذي بدأ قبل خمسة أيام من الإطاحة بالبشير في الوقت الذي يضغط فيه قادة الاحتجاج من أجل تغيير أسرع وأعمق.

واتفقت المعارضة والمجلس العسكري أمس الأربعاء على تشكيل لجنة لحل خلافاتهما.

وقال المجلس في وقت متأخر أمس إن ثلاثة من أعضائه استقالوا، بينهم رئيس اللجنة السياسية المعنية بالتفاوض مع المعارضة لكن استقالاتهم لم تُقبل بعد.

والأعضاء الثلاثة هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وكان من مطالب تجمع المهنيين إقالة المسؤولين الثلاثة ومحاكمتهم عن دورهم المزعوم في حملة أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين.

ويصر تجمع المهنيين على تشكيل مجلس حكم مدني بتمثيل من الجيش لتسلم السلطة في البلاد.

وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة مباشر عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج السفارة المصرية في الخرطوم لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التدخل في شؤون السودان.

وهتف المتظاهرون "قل للسيسي دا السودان... انت حدودك بس أسوان".

ووافق قادة أفارقة في اجتماع في القاهرة برئاسة السيسي يوم الثلاثاء على إمهال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ثلاثة أشهر لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية في تمديد لمهلة مدتها 15 يوما حددها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي. ويتولى السيسي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

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