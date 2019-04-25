شاهد ماذا حدث لفتاة أمريكية قررت تناول شطيرة هامبورغر

تلقت مراهقة أمريكية من ولاية ميسيسيبي، في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة، درسا قاسيا حين قررت أكل وجبة سريعة في مطعم غير معروف لينتهي بها المطاف بأعراض مرضية غريبة. إذ تورمت شفتا الفتاة ببشكل مفاجئ بعدما انتهت من تناول وجبة مكونة من شطيرة "هامبرغر"، يوم السبت الموافق 20 أبريل نيسان للعام الجاري. وعادة ما تشتري الفتاة الأمريكية شطائرها من مطعم والمارت Walmart ولكنها قررت هذه المرة شراءها من مطعم سامز كليب Sam's Club.

ووثقت الفتاة تجربتها الغريبة، عبر التقاط صور نشرتها على موقع تويتر. وأظهرت الصور الانتفاخ التدريجي لشفتيها عقب تناولها نوعا مختلفا من اللحوم المعتادة عليها. وتعد حساسية اللحم نوعا نادرا من الحساسية يصعب معرفتها في الصغر إذ من الممكن أن تظهر بشكل مفاجئ على شخص بالغ.

وتم احتجاز الفتاة في مستشفى سانت دومينيك الواقعة بالولاية، ولكنها لم تكن حزينة ولم تتأثر بما وقع لها بل وثقت المقاطع والصور ضحكاتها وابتسامتها وهي تنظر إلى نفسها في المرآة.

وقالت الفتاة: "لم أكن أشعر بالذعر لأن إخوتي كانوا يسخرون مني، فأضحكوني". وعقب تلقيها لقاحا من المفترض أن يعمل على جميع أنواع الحساسية عادت الفتاة إلى المنزل في الـ23 من أبريل نيسان وشكرت كل ما تابعها على تويتر.

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