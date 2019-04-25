شاهد: أحد الانتحاريين "يتردد" قبيل تفجير نفسه داخل فندق في سريلانكا

أظهر مقطع فيديو جديد من داخل فندق سينامون غراند في كولومبو بسيرلانكا، نزلاء الفندق وهم يتناولون وجبة الإفطار الأحد الماضي قبيل دقائق من وقوع الانفجار. أحد الشقيقين الانتحاريين المشتبه بهما ظهر في المقطع وكأنه متردد قبل أن يقرر تفجير نفسه.

والهجوم كان أحد التفجيرات التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد، خلال قداس عيد الفصح، ومع ازدحام الفنادق وقت الإفطار، واستهدفت 3 كنائس و4 فنادق. وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي ظهر في المقطع هو أحد الأخوة الذين نفذوا العمليات الانتحارية في فندقي "شانغري-لا" و"سينامون غراند"، الشقيقان شريكان في تجارة لوالدهما رجل الأعمال المليونير. والأسرة من سكان ميهويلا غاردنز في حي ديماتاغودا بالعاصمة كولومبو

وأسفرت التفجيرات عن مقتل 359 شخصا على الأقل، وإصابة مئات آخرين، وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على عشرات المشتبه بهم منذ يوم الأحد.

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