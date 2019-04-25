شاهد: مطاردة بوليسية هوليودية بلوس أنجلوس

طاردت الشرطة الأمريكية الأربعاء سائق سيارة مشتبه به لمدة ثلاث ساعات في شوراع وحدائق لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. وقامت الشرطة بمطاردة سائق السيارة الذي كان، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، يشتبه في أنه ارتكب جريمة عنف منزلي. المطاردة البوليسية جرت على امتداد الشوارع والطرق السريعة وحين وجد السائق نفسه في طريق مسدود قام بالمرور عبر حديقة مشاة واقتحم بسيارته السياج المحيط بها في محاولة للعودة إلى الطريق.

المطاردة انتهت على مستوى متجر وألقي القبض عليه تحت تهديد السلاح.

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