شاهد: لحظة انفجار دراجة مفخخة في عاصمة سريلانكا

أعلنت شرطة سريلانكا أنهانفذت تفجيرا محكوما بالقرب من سينما سافوي في العاصمة كولومبو. جاء ذلك في الوقت الذي لا تزال سريلانكا تعيش على وقع هجمات دامية أودت بحياة المئات، يوم أحد الفصح.

وقالت الشرطة إن عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم عيد القيامة ارتفع إلى 359 شخصا بينهم 39 أجنبيا وإحدى المفجرين التسعة إمرأة.

ونشر المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا عدد القتلى لكنه لم يحدد كم عدد القتلى الذين سقطوا في ثلاث كنائس وأربعة فنادق استهدفها انتحاريون.

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شرطة سريلانكا تنفذ تفجيرا محكوما بالقرب من سينما سافوي في كولومبو

عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا 359 بينهم 39 أجنبيا وإحدى المفجرين التسعة امرأة

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كما أعلنت الشرطة عن اعتقال 60 شخصا فيما يتصل بتفجيرات عيد القيامة من ضمنهم مواطن يحمل الجنسية السورية.