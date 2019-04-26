بعد غيبوبة استمرت 27 عاما... إماراتية تستعيد وعيها

بعد 27 عاما من فقدان وعيها نتيجة تعرضها لحادث سير في مدينة العين في الإمارات، وفشل محاولات عدة من قبل الأطباء في البلاد والخارج في شفائها، وإبلاغ الأهل بصعوبة الحالة وأن لا جدوى من علاجها، حدث ما لم يكن في الحسبان، المواطنة والتي تعرضت لحادث مروع في العام 1991 استعادت وعيها.

نعم حصلت الأعجوبة التي فاقت جميع التوقعات، واستعادت منيرة عمر عبدالله وعيها، ناطقة إسم ابنها الأكبر في أول ردة فعل قامت بها.

وبحسب صحيفة إماراتية، كان ابنها البكر يبلغ من العمر 4 سنوات أثناء وقوع الحادث، حيث صدمت حافلة ركاب سيارتها، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة استمرت أكثر من ربع قرن.

وشكر ابنها عمر أحمد محمد، والذي كان برفقتها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي أرسل والدته للعلاج في ألمانيا وتكفل بكافة المصاريف والإقامة.

ونقلت الصحيفة عن عمر قوله، إن والدته ومنذ الحادث لم تخرج من المستشفى، وهي حاليا نزيلة في أحد مراكز التأهيل الطبي في أبوظبي، نظرا أنها لا تستطيع الحركة إلا بصورة بطيئة نتيجة تشوه الأطراف والعضلات بسبب طول المدة التي قضتها في الفراش وبدون القيام بأي حركة.

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