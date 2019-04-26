أمريكي يفوز بثالث أكبر جائزة يانصيب في العالم

فاز الشاب مانويل فرانكو البالغ من العمر 24 عاما، من ولاية ويسكونسن بمبلغ 768.4 مليون دولار أمريكي، مما جعله ثالث أكبر رابح في تاريخ جوائز "اليانصيب" الأميركية.

وقال فرانكو أنه عندما تلقى خبر فوزه بالجائزة شعر وكأنه في "حلم"، مشيرا إلى أنه وقبل الفوز، كانت قيمة طموحه المالي أن يصل رصيده في البنك إلى 1000 دولار أمريكي فقط.

وقال المسؤولون الرسميون عن جائزة "اليانصيب"، أن القيمة النقدية الحقيقية للجائزة تبلغ قرابة 326 مليون دولار، فقط لا غير، أما بقية المبلغ فسيتم تقسيمه لصالح الضرائب ورسوم الخدمات.

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