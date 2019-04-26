"علي البقاء في برلين"... "رسالة انتحار هتلر" في مزاد علني في أمريكا

بعد أن حثه أحد جنرالاته المفضلين على الفرار من البلاد، وتحديدا من العاصمة المحاصرة، أكد الزعيم النازي أدولف هتلر ضرورة بقائه في البلاد حتى الرمق الأخير، قائلا "علي البقاء في برلين".

كلمات أتت في الرسالة الأخيرة التي وجهها هتلر إلى الجنرال المارشال فرديناند شورنر، وكرد منه على دعوات الأخير.

ورغم التقدم للقوات السوفياتية في العام 1945، قال هتلر في الرسالة التي تعرض اليوم في مركز مزادات ألكسندر التاريخية في ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، "سأبقى في برلين للمشاركة بشرف في المعركة الحاسمة لألمانيا وأكون مثالًا جيدًا لكل من تبقى"، مضيفا "أعتقد أنه بهذه الطريقة سأقدم أفضل خدمة لألمانيا".

وأضاف الزعيم النازي في رسالته النادرة "بالنسبة لبقيتكم، يجب فعل المستحيل لكسب معركة برلين، يمكنك المساعدة هناك بشكل حاسم، من خلال الدفع شمالا قي أقرب وقت ممكن".

Credit: Pen News/Alexander Historical Auctions

وبحسب رئيس المركز بيل باناجوبولوس، إن هذه الرسالة تشكل دليلا واضحا على نية هتلر البقاء في ألمانيا والموت في برلين، بعد خسارته الحرب، مما يجعل من الوثيقة "رسالة انتحار هتلر".

وأضاف باناجوبولوس، رئيس دار مزادات ألكسندر التاريخية والتي تقوم ببيع هذه الرسالة "أراد هتلر أن يصور نفسه كزعيم شجاع أما جنوده ورجاله حتى النهاية، حين أطلق الرصاص على رأسه في غرفة نومه".

والرسالة التي أرسلها هتلر عبر التلغرام في العام 1945، من المتوقع أن يصل سعرها ما بين 60 ألف دولار إلى 80 ألف دولار، وأن يتم بيعها في مزاد يستمر لمدة يومين بين 30 أبريل/نيسان و 1 أيار/مايو.

Credit: Pen News/Alexander Historical Auctions

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