بعد اعتقاله شمال تركيا .. سوري متهم بالتخطيط لهجمات انتحارية يمثل أمام المحكمة

اعتقلت السلطات التركية رجلاً على علاقة مزعومة بتنظيم داعش، وألقت القبض عليه في شمال غرب البلاد.

وأرسل الرجل إلى محكمة حيث سيصدر القاضي حكماً بشأن ما إذا كان المتهم سيوضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ذكرت تقارير إعلامية أن عبد الكريم حليف، البالغ من العمر 26 عاماً وسوري الجنسية، كان يخطط لشن هجوم فجر الخميس أثناء الاحتفال السنوي بيوم أنزاك، لإحياء ذكرى قوات فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي الذين شاركوا في حملة غاليبولي وحاولوا الاستيلاء على مضيق الدردنيل، وهو تحديداً يوم 25 نيسان/ أبريل 1915.

وقال مسؤول تركي إن اعتقال المشتبه به ليس له صلة بمراسم غاليبولي.

وقال المسؤول إن الرجل احتُجز في إقليم تيكيرداغ بشمال غرب البلاد لأنه كان على اتصال مع مجموعة يشتبه بانتمائها لتنظيم داعش بالقرب من الحدود السورية جنوب تركيا.

ولم يكن واضحاً متى تمت عملية الاعتقال.

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