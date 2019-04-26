ترامب ينفي دفع أي أموال لكوريا الشمالية بشأن وارمبير ويقول لسنا إدارة أوباما

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل، أن تكون إدارته دفعت مبلغ مليوني دولار أمريكي لإقناع كوريا الشمالية للإفراج عن الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي عاد لوطنه في غيبوبة.

وفي تغريدة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، قال ترامب "لم ندفع أي أموال إلى كوريا الشمالية من أجل أوتو وارمبير، لا مليوني دولار ولا أي مبلغ آخر. هذه ليست إدارة أوباما التي دفعت 1.8 مليار دولار لأربعة رهائن، أو أطلقت سراح خمس رهائن إرهابيين، وسرعان ما عادوا إلى المعركة، للخائن الرقيب. بيرغدال!".

والرقيب بو بيرغدال، هو الرقيب في القوات البرية الأمريكية والأسير السابق الذي بادلته واشنطن بخمسة من كبار عناصر حركة "طالبان"، واتهم بمساعدة مخابرات طالبان خلال الخمس سنوات من حجزه.

تغريدة ترامب هذه جاءت ردًا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، يوم أمس الخميس 25 أبريل/نيسان ومفاده، أن ترامب وافق على سداد فاتورة بمبلغ مليوني دولار مقدمة من بيونغ يانغ لتغطية تكاليف رعاية الطالب وارمبير الذي عاد لوطنه في غيبوبة في حزيران/يونيو عام 2017 بعد 17 شهرا قضاها في السجن في كوريا الشمالية..

وذكرت الصحيفة أنه تم إرسال الفاتورة إلى وزارة الخزانة الأمريكية وظلت غير مدفوعة طيلة عام 2017.

وقالت الصحيفة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم دفع الفاتورة في وقت لاحق أم لا.

ليعود ترامب ساخرا مغردا "الرئيس دونالد ترامب هو أكبر مفاوض عرفته في تاريخ الولايات المتحدة، تم إطلاق 20 رهينة خلال العامين الماضيين ومعظمهم كانت ظروفهم مستحيلة، لم يتم دفع أي أموال، كبير مفاوضي الرهائن، الولايات المتحدة الأمريكية!".

وكان وارمبير، الطالب في جامعة فيرجينيا من أوهايو، يزور كوريا الشمالية بغرض السياحة وأودع السجن في يناير/ كانون الثاني عام 2016.

وقال الإعلام الرسمي لكوريا الشمالية إنه اتهم بمحاولة سرقة شعار سياسي من فندقه وصدر ضده حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما.

وتوفي وارمبير بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية سراحه.

وقال محقق وفيات في أوهايو إن وارمبير توفي بسبب نقص الأكسجين والدم في المخ. وتنفي كوريا الشمالية مزاعم بأنها قامت بتعذيبه وتقول إن وفاته نتجت عن تسمم غذائي وقرص منوم.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أصدرت محكمة أمريكية حكما يلزم كوريا الشمالية بدفع 501 مليون دولار تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تعذيب وارمبير وموته.

للمزيد على يورونيوز:

ترامب يلتقي بـ "تويتر" للسؤال عن خسارة حسابه الكثير من المتابعين

بايدن يدخل حلبة السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية